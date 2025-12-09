Caminhoneiro sofre mal súbito, causa colisão em posto de combustíveis e morre durante atendimento em Barra Mansa

Um caminhoneiro de 50 anos morreu na tarde desta terça-feira (dia 9) após sofrer um mal súbito enquanto saía com sua carreta do pátio de um posto de combustíveis localizado às margens da Via Dutra, em Barra Mansa. Ao perder os sentidos, o veículo avançou e colidiu com outras três carretas que estavam estacionadas. Ninguém mais se feriu.

O motorista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa de Barra Mansa, mas não resistiu ao infarto e morreu durante o atendimento, quando dava entrada no hospital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão não causou vítimas – o óbito ocorreu exclusivamente em decorrência do mal súbito.

A PRF informou que irá elaborar o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) para registrar oficialmente a ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF