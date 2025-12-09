Monte Castelo: 90ª DP prende homem apontado como autor de vários homicídios em área do Terceiro Comando

Uma operação policial resultou na prisão de um homem apontado como autor de diversos homicídios na região Sul Fluminense. Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado Marcus Montez, capturaram na manhã desta terça-feira (dia 9) um suspeito ligado ao Terceiro Comando que estava escondido no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

O investigado, de 31 anos, é apontado como responsável por uma série de homicídios ocorridos em Barra Mansa, supostamente a mando da facção criminosa. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido no último dia 4 pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa.

Após um período de monitoramento e trabalho de inteligência, a equipe conseguiu rastrear o paradeiro do suspeito. Ele foi localizado por volta das 11h e não ofereceu resistência no momento da abordagem. Detido, foi conduzido à sede da 90ª DP e será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate ao crime. Informações podem ser enviadas ao Disque Denúncia pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação