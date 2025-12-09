Proprietário do Auê é encontrado morto dentro da boate em Volta Redonda

O empresário e produtor de eventos Fábio Fernandes, proprietário do Auê Clube, uma das casas noturnas mais tradicionais de Volta Redonda, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (dia 9) dentro do próprio estabelecimento, localizado na Rua São João, no bairro de mesmo nome. As circunstâncias da morte não foram divulgadas.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e isolaram a área para os primeiros procedimentos. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Volta Redonda e o caso será investigado pela 93ª DP.

Fundado há 38 anos, o Auê se tornou o maior clube LGBTQIA+ do interior do Rio de Janeiro e um dos espaços mais emblemáticos da história cultural da região Sul Fluminense. Reconhecido pelo acolhimento e pela diversidade, o clube marcou gerações e atraiu um público cada vez mais amplo, muito além da comunidade LGBTQIA+.

A morte de Fábio gerou grande comoção nas redes sociais. Amigos, frequentadores e representantes da cena cultural destacaram sua importância para a construção e a resistência de um dos principais símbolos da vida noturna de Volta Redonda. “Grande Fabinho, um dos incentivadores do BRock 80 em VR, com os shows e festivais que fazia no antigo bar Auê, na rua atrás do mercado popular da Amaral Peixoto. Que Deus o tenha e acalente o coração dos familiares”, disse um homem nas redes sociais. “Um cara super educado e gente boa , tratava o público da boate com maior respeito , que ele descanse em casa em paz”, comentou outra internauta.

Esta matéria será atualizada assim que houver informações sobre o velório e sepultamento.

Foto: Reprodução