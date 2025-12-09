Equipe de Robótica do Colégio Nossa Senhora do Amparo conquista seis troféus na final nacional do Torneio Juvenil de Robótica (TJR)

A equipe Star Makers, do Colégio Nossa Senhora do Amparo, de Barra Mansa, encerrou o ano de 2025 com conquistas expressivas na final nacional do Torneio Juvenil de Robótica (TJR), realizada nos dias 06 e 07 de dezembro, em São Paulo. O evento reuniu as melhores equipes do Brasil, em diferentes níveis de ensino, e foi realizado paralelamente ao International Tournament of Robots (ITR).

Formada por 18 alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, a equipe representou o colégio e o estado do Rio de Janeiro em seis modalidades, alcançando resultados notáveis em todas elas e trazendo para casa seis troféus nacionais e internacionais.

Os estudantes obtiveram o 1º lugar no ITR na modalidade Dança de Robôs (Nível 3); o 1º lugar no ITR em Registro Multimidiático (Nível Avançado) e o 1º lugar no TJR na modalidade Dança de Robôs (Nível 2). Além disso, garantiu o 2º lugar no TJR em Sumô de Robôs (Nível 3), o 2º lugar no TJR em Resgate de Alto Risco (Nível 2) e o 3º lugar no TJR na modalidade Viagem ao Centro da Terra (Nível 2).

Além da Star Makers, a equipe Baronix, do Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, também representou Barra Mansa com destaque, conquistando o 1º lugar no TJR na modalidade Dança de Robôs. Com os resultados, ambas as equipes garantiram vaga para o torneio internacional, que será realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2026, em Buenos Aires, Argentina, onde representarão novamente o Brasil.

Um ano de conquistas e aprendizado – A trajetória da equipe Star Makers em 2025 foi marcada por feitos expressivos. Em setembro, os alunos conquistaram quatro títulos no International Tournament of Robots, realizado em Santiago, no Chile. Agora, após defender o título em solo brasileiro, o grupo se prepara para seu terceiro torneio internacional, consolidando-se como uma das principais equipes estudantis de robótica do país.

O professor de Robótica, Frederico Pitassi, celebrou os resultados e destacou o impacto pedagógico da experiência. “Encerramos o ano com sentimento de dever cumprido. Foi uma temporada marcante para todos nós. Conseguimos mostrar não apenas resultados com troféus, mas também a força de um trabalho de equipe bem realizado, que resulta em educação de qualidade. Essa conquista é fruto da parceria entre o colégio, as famílias e, principalmente, os alunos dedicados, que buscam se aperfeiçoar, adquirir conhecimento e transformar saberes”, disse o professor.

A diretora do Colégio Nossa Senhora do Amparo, Irmã Cleidimária Pinheiro, parabenizou os alunos, professores e famílias pelo resultado histórico e destacou o compromisso da instituição com a educação tecnológica. “As conquistas da equipe Star Makers são motivo de grande orgulho para toda a nossa comunidade escolar. Esses resultados refletem a dedicação dos alunos, o trabalho competente dos professores e o apoio fundamental das famílias. A robótica no Colégio Amparo é um investimento contínuo, que amplia possibilidades, estimula a criatividade e prepara nossos estudantes para os desafios do mundo contemporâneo. Seguiremos incentivando projetos que transformam vidas e constroem conhecimento com propósito.”

Fotos: Divulgação