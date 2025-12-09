Com nove anotações criminais, homem acusado de roubar veículos é preso em Piraí

Um homem de 25 anos foi preso na manhã de segunda-feira (dia 8), durante operação conjunta entre o Programa Segurança Presente e a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, no bairro Koop Land, após uma investigação minuciosa com mapeamentos dos deslocamentos e hábitos que mantinha. Com nove anotações criminais, sendo seis por roubo de carro, o foragido estava há dois anos se escondendo em Piraí.

“Ele acreditava que levaria uma vida tranquila aqui, longe dos grandes centros, mas o trabalho de inteligência mostrou exatamente o contrário. Não existe esconderijo para quem tem uma ficha criminal desse porte”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª delegacia de Polícia de Piraí.

O preso tinha longo histórico de violência. Em 5 de abril de 2020, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, ele rendeu um motorista de aplicativo usando uma pistola calibre 9mm. Durante o assalto, roubou dinheiro, celular e pertences da vítima, além de obrigá-la a dirigir sob ameaça durante a madrugada. A ação só terminou quando policiais militares perceberam que o motorista estava sob mira da arma e interceptaram o veículo, efetuando a prisão em flagrante.

“São vários os registros. Esse de Vilar dos Teles é um caso claro de grave ameaça e extremo risco à vida da vítima. Esse tipo de criminoso, que age com tamanha frieza, não pode permanecer em liberdade”, declarou o delegado Antonio Furtado.

O assaltante chegou a ficar preso por alguns meses, mas respondeu ao processo em liberdade. Quando recebeu a sentença que o condenava a 14 anos de prisão, fugiu para o Sul Fluminense, onde permaneceu escondido por 2 anos.

“Há dois anos, após ser condenado a 14 anos e 3 meses de prisão, ele vivia clandestinamente no Sul Fluminense. Mas, com as investigações e o trabalho de inteligência da polícia, o sonho de impunidade dele acabou e virou pesadelo. Localizamos e prendemos sem que tivesse chance de escapar novamente”, contou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação