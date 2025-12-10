Ciclista fica ferido após colidir com carro no retorno de Floriano, em Barra Mansa

Um ciclista ficou ferido após colidir lateralmente com um automóvel no retorno de Floriano, na altura do km 296 da Via Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta terça-feira (dia 9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ciclista descia o declive do retorno em alta velocidade quando invadiu a contramão e atingiu um Renault Logan que seguia regularmente no sentido oposto. Com o impacto, ele sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pela equipe de resgate da concessionária da rodovia.

O ciclista foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Foto: Divulgação/PRF