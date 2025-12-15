Inmet divulga alerta de perigo para chuvas intensas no Sul Fluminense até quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo para chuvas intensas que afeta diretamente municípios do Sul Fluminense, entre eles Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Resende e Volta Redonda. O alerta começou a valer às 10h desta segunda-feira (dia 15) e segue até as 10h de quarta-feira (dia 17).

De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a acumulados de 50 a 100 milímetros por dia. O aviso também aponta para a ocorrência de ventos fortes, com rajadas entre 60 e 100 quilômetros por hora, o que eleva o risco de transtornos em áreas urbanas e rurais da região.

Entre os principais riscos estão alagamentos, queda de galhos e árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas. Áreas com histórico de enchentes e deslizamentos devem receber atenção redobrada, principalmente em bairros mais baixos ou próximos a rios e encostas.

A Defesa Civil orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Sempre que possível, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia para reduzir riscos em caso de sobrecarga ou descargas elétricas.

Em situações de emergência, moradores ddevem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O Inmet informa que o aviso pode ser atualizado a qualquer momento, conforme a evolução das condições meteorológicas.