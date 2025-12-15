Polícia Militar faz operação contra o tráfico no Morro da Conquista, em Volta Redonda

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas está sendo realizada na manhã desta segunda-feira (dia 15) no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A ação acontece na Rua Natal, na região conhecida como Grota, e é coordenada por equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a prévia de ocorrência divulgada pela PM, durante a operação, um jovem de 19 anos foi identificado como membro ligado à uma facção criminosa. Materiais entorpecentes foram apreendidos, mas a quantidade ainda não foi contabilizada.

A Polícia Militar informou que novos detalhes da operação poderão ser divulgados após a conclusão da ocorrência e o registro formal na delegacia.

Foto: Divulgação/Polícia Militar