Prefeita de Vassouras decreta ponto facultativo na quarta-feira em dia de decisões de Flamengo e Vasco

A prefeita de Vassouras, Rosi Silva, anunciou nas redes sociais que o município terá ponto facultativo nesta quarta-feira (dia 17), a partir das 13 horas. A medida, segundo a gestora, atende a um pedido da população e coincide com o dia das decisões envolvendo Flamengo e Vasco em competições nacionais e internacionais.

Na publicação, Rosi Silva destacou o compromisso com os servidores e a valorização de quem contribui diariamente para o funcionamento da cidade. A prefeita ressaltou que o trabalho e as metas seguem sendo cumpridos, mas que o momento também permite confraternização, desde que com organização e responsabilidade.

A decisão de Vassouras acompanha o anúncio feito pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, que decretaram ponto facultativo a partir do meio-dia para servidores estaduais e municipais. O objetivo é possibilitar que torcedores acompanhem as partidas decisivas dos dois clubes.

Nesta quarta-feira, às 14h, o Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain, no Catar, na final da Copa Intercontinental. Mais tarde, às 21h30, o Vasco encara o Corinthians, em São Paulo, no jogo de ida da final da Copa do Brasil.

As autoridades reforçaram o pedido para que os torcedores aproveitem o dia com respeito, responsabilidade e espírito esportivo, garantindo a segurança e o bom convívio durante as celebrações.