Carro levado em assalto a motorista de aplicativo é recuperado horas depois pela Ordem Pública de Volta Redonda

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), recuperaram nesta terça-feira (dia 30) um carro que havia sido roubado durante um assalto no início da madrugada, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O veículo, um Grand Siena preto, foi localizado às 11h, no bairro Vila Brasília.

O crime ocorreu por volta de 1h15, na Avenida Antônio de Almeida, em frente a um supermercado. Câmeras da Semop flagraram quando um motorista por aplicativo, de 39 anos, foi rendido por dois homens em uma motocicleta. A dupla emparelha e o garupa, em posse de uma arma de fogo, exigiu que o condutor parasse o carro, descesse e andasse em direção oposta. Em seguida, o veículo seguiu em direção ao Hospital do Retiro.

Após o registro da ocorrência e o compartilhamento das informações entre os órgãos de segurança, agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública iniciaram diligências e localizaram o carro na Rua Deolindo Miguel. O veículo estava sem placas e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para os procedimentos legais, e posteriormente, devolvido ao proprietário. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, valorizou a recuperação do veículo e destacou a importância da integração entre as forças de segurança que permitiram uma rápida resposta à sociedade.

“Logicamente, nós trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, trabalhamos ainda mais para que não exista a certeza da impunidade. Temos atuado com a integração entre as forças de segurança e o uso permanente do monitoramento por câmeras e os setores de inteligência. Isso possibilita uma rápida resposta, assim como foi nesse caso”, afirmou Coronel Henrique.

Qualquer ação criminosa pode ser denunciada através dos telefones: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou Disque-Denúncia 0800 0260 667. O anonimato é garantido.

Fotos: Divulgação/Semop