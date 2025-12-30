Foragido por tráfico de drogas é preso em Volta Redonda

Policiais penais da Divisão de Buscas e Recapturas (Recap) recapturaram, na manhã desta terça-feira (dia 30), um foragido do sistema prisional no bairro Conforto, em Volta Redonda. A ação foi realizada após trabalho de inteligência, com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia.

O criminoso de 26 anos estava foragido desde março de 2024, quando recebeu o benefício da saída temporária — conhecida como Visita Periódica ao Lar — e não retornou à unidade prisional dentro do prazo estabelecido pela Lei de Execução Penal.

Segundo a polícia, ele possui ligação com o Comando Vermelho e foi preso pela primeira vez em junho de 2019, pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Após a recaptura, ele foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado à SEAP/RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sobre a localização de foragidos da Justiça sejam repassadas de forma anônima pelos seguintes canais:

Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.