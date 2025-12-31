Ano das folgas: 2026 terá maioria dos feriados em dias úteis e chance de muitos feriadões

O ano de 2026 promete ser generoso para quem gosta de folga prolongada. O governo federal divulgou na terça-feira (dia 30), no Diário Oficial da União, o calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos. O cenário é considerado um dos mais favoráveis dos últimos anos.
Ao todo, serão 10 feriados nacionais, sendo que nove caem em dias úteis. Sete dessas datas acontecem em segundas ou sextas-feiras, o que facilita a formação de feriadões sem necessidade de emendas ou uso de dias extras.
Entre os destaques estão o Dia do Trabalho, que cai numa sexta-feira, e o 7 de Setembro, que será numa segunda. Outras datas também ampliam as chances de descanso prolongado, como a Confraternização Universal, em uma quinta-feira, e Tiradentes, numa terça. Com apenas um dia de folga adicional, esses feriados podem facilmente virar feriadões.
Quando entram na conta os pontos facultativos, o número de dias com possibilidade de folga aumenta ainda mais. O Carnaval, por exemplo, terá três dias seguidos de ponto facultativo – segunda, terça e a manhã da Quarta-Feira de Cinzas – e costuma ser tratado como um único feriadão em boa parte do país. O mesmo vale para o Corpus Christi, que cai numa quinta-feira e geralmente é emendado com a sexta.
Além disso, feriados estaduais e municipais, como aniversários de cidades e datas religiosas locais, podem deixar o calendário ainda mais favorável, dependendo da região.
Com o calendário definido, trabalhadores e gestores já podem começar a se planejar para 2026, equilibrando compromissos profissionais, descanso e viagens ao longo do ano.
Confira os feriados nacionais e pontos facultativos de 2026
- 1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado)
- 16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)
- 17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)
- 18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)
- 3 de abril – Paixão de Cristo (feriado)
- 20 de abril – Ponto facultativo
- 21 de abril – Tiradentes (feriado)
- 1º de maio – Dia do Trabalho (feriado)
- 4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo)
- 5 de junho – Ponto facultativo
- 7 de setembro – Independência do Brasil (feriado)
- 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado)
- 28 de outubro – Dia do Servidor Público Federal (ponto facultativo)
- 2 de novembro – Finados (feriado)
- 15 de novembro – Proclamação da República (feriado)
- 20 de novembro – Dia da Consciência Negra (feriado)
- 24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)
- 25 de dezembro – Natal (feriado)
- 31 de dezembro – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)