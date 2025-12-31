Raio atinge estádio durante oração pré-jogo e deixa três feridos, em Itatiaia

Três homens ficaram feridos após um raio atingir o Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro de Itatiaia, na tarde de terça-feira (dia 30), pouco antes do início de uma tradicional partida anual de futebol. O episódio provocou pânico entre jogadores e moradores e mobilizou equipes de emergência do município.

De acordo com a Prefeitura de Itatiaia, as vítimas têm 26, 47 e 63 anos. Todas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros. Dois homens receberam atendimento médico, foram avaliados e liberados. A terceira vítima, de 47 anos, permanece em observação, passando por novos exames. O estado de saúde do paciente é considerado estável.

Relatos de testemunhas apontam que os jogadores estavam no gramado momentos antes do jogo, realizando uma oração pré-partida, quando um forte estrondo foi ouvido. Logo após a descarga elétrica, três homens caíram desacordados no campo. No momento da chegada do SAMU, todos ainda estavam inconscientes, o que levou os socorristas a encaminharem os envolvidos ao hospital por precaução, devido aos riscos associados a descargas elétricas.

Inicialmente, houve a informação de que a descarga teria atingido dezenas de pessoas que estavam no estádio, mas apenas três precisaram de atendimento médico.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Itatiaia