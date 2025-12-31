Filha de vereador está desaparecida em Barra Mansa

Uma jovem de 25 anos, moradora de Barra Mansa, está desaparecida desde o último domingo (dia 28). Ana Clara, filha do vereador James do Churrasquinho, da cidade de Resende, foi vista pela última vez após sair de casa, no bairro Siderlândia, onde reside.

Desde então, familiares e amigos não conseguiram mais contato com a jovem, o que tem gerado preocupação. O caso mobiliza parentes, conhecidos e moradores da região, que utilizam as redes sociais para divulgar informações e tentar localizar Ana Clara.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento. A família pede a colaboração da população e reforça que qualquer informação pode ser fundamental para ajudar nas buscas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ana Clara pode entrar em contato pelo telefone (24) 99943-1806, falar com Deise.

Foto: Divulgação