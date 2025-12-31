Idoso morre após atropelamento no bairro Retiro, em Volta Redonda

Um idoso de 80 anos morreu após ser atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (dia 31), em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 7h30, na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, no bairro Retiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital São João Batista. Infelizmente, o paciente não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe se ele morreu durante o deslocamento até o hospital ou logo após dar entrada na unidade.

Segundo informações apuradas, o idoso apresentava múltiplas fraturas, incluindo lesões nos membros superiores e na região da cabeça. Uma equipe de perícia esteve no local do atropelamento para realizar os levantamentos técnicos que devem auxiliar na investigação.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda e será investigado pela Polícia Civil.