Mega da Virada: explosão de apostas atrasa sorteio, que acontece nesta quinta-feira

Após cerca de uma hora de atraso, a Caixa Econômica Federal informou que o sorteio da Mega da Virada será realizado nesta quinta-feira (dia 1º), às 10h. O adiamento ocorreu por causa do volume histórico de apostas registrado nas últimas horas.

O prêmio, agora oficialmente confirmado em R$ 1,09 bilhão, é o maior da história da loteria e provocou uma verdadeira corrida dos apostadores. Segundo a Caixa, os canais de apostas chegaram a registrar 120 mil transações por segundo no meio digital e 4.745 apostas por segundo nas casas lotéricas, número considerado inédito.

Diante da alta demanda, foi necessário realizar ajustes operacionais para garantir a segurança e a realização do sorteio.

A Caixa informou ainda que o sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais, no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, permitindo que o público acompanhe a definição dos números em tempo real.

A Mega da Virada promete pagar o maior prêmio já registrado no país, ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão, e deve transformar a vida de quem acertar as seis dezenas.