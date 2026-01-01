Quatro familiares são baleados durante confraternização de Ano Novo no Centro de Barra Mansa

Quatro pessoas da mesma família, com idades entre 20 e 39 anos, foram vítimas de uma tentativa de homicídio durante uma confraternização de virada de ano, na manhã desta quarta-feira (dia 1º), no Centro de Barra Mansa. O caso aconteceu na Rua Pinto Ribeiro e mobilizou equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar. Apesar dos disparos, nenhuma das vítimas corre risco de vida, segundo a equipe médica da Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada pela Sala de Operações por volta das 7h25 após a entrada das vítimas no hospital. No atendimento inicial, os profissionais de saúde informaram que os quatro feridos apresentavam quadro estável.

De acordo com informações repassadas à polícia, os disparos ocorreram durante uma confraternização organizada para celebrar a chegada de 2026. O tiroteio provocou tumulto entre os participantes. Um dos jovens, de 20 anos, foi atingido na região da nádega por um disparo de arma de fogo e relatou aos policiais que conseguiu reconhecer os autores dos tiros, afirmando que dois homens armados com pistolas iniciaram os disparos de forma repentina.

Uma testemunha que também estava no local confirmou a versão apresentada pela vítima, reforçando que os tiros começaram em meio à festa. Após o atendimento médico, a ocorrência foi apresentada na 90ª DP, onde um dos feridos foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia, as vítimas pertencem à mesma família.

Até o momento, não há informações sobre prisões. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, incluindo a motivação e a identificação dos autores.