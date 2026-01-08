Congestionamento provocado por carga superdimensionada chega a 23 quilômetros na Dutra

O deslocamento de uma carga superdimensionada causou um congestionamento de até 23 quilômetros na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quinta-feira (dia 8), entre Barra Mansa e Volta Redonda. A lentidão foi provocada pela passagem de um transformador de grandes proporções, escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ocupa praticamente toda a pista.

O comboio iniciou o deslocamento por volta das 9h20, saindo do km 282, em Barra Mansa, com destino ao km 264, em Volta Redonda, onde a carga ficará estacionada em frente à base da CCR RioSP, próximo ao acesso ao bairro Roma e à Rodovia dos Metalúrgicos (BR-393).

Segundo a PRF, para atravessar obras de arte – como pontes e viadutos – o Conjunto Veicular de Carga (CVC) precisa reduzir a velocidade para cerca de 5 km/h. Nesses trechos, apenas o comboio é autorizado a passar, com o trânsito totalmente retido antes da estrutura. A liberação dos veículos ocorre somente após a carga ultrapassar completamente o local. Um vídeo divulgado pela PRF mostra o momento em que o transformador atravessava o viaduto do km 279, próximo ao acesso ao bairro Cotiara, em Barra Mansa.

Durante o percurso, o comboio chegou a parar no km 275 por conta de problemas técnicos. Houve superaquecimento em uma das unidades de tração, causado por falha em uma mangueira do sistema de arrefecimento. Foi necessária a substituição do veículo de tração pelo reserva. Enquanto a pista principal permanecia interditada, o fluxo de veículos foi desviado para a via marginal. Após o reparo, o comboio retomou o deslocamento.

Por volta das 13h, 2h30, a carga foi estacionada no km 264 e a pista liberada, porém ainda com impacto significativo no tráfego da região.

O transformador, que tem como destino final o Porto de Itaguaí, saiu de Guarulhos (SP) no dia 11 de dezembro de 2025. A carga pesa aproximadamente 850 toneladas, mede 134 metros de comprimento, 6,5 metros de largura e 5,30 metros de altura. A velocidade média do comboio é de cerca de 20 km/h, o que exige uma operação especial de escolta da PRF para garantir a segurança viária e minimizar riscos.

A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas.

Foto: Divulgação/PRF