Flamengo estreia no Carioca contra a Portuguesa neste domingo, em Volta Redonda

O Flamengo inicia sua caminhada no Campeonato Carioca de 2026 neste domingo (dia 11), às 18h, diante da Portuguesa, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A confirmação foi feita pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que definiu o Sul Fluminense como palco da partida por conta da indisponibilidade temporária de estádios na capital.

A escolha de Volta Redonda ocorre porque o Maracanã passa por manutenção no gramado e só deve voltar a receber jogos a partir da terceira rodada, prevista para o dia 21 de janeiro. Já o Estádio Luso-Brasileiro, tradicional casa da Portuguesa, ainda aguarda liberação técnica após obras de ampliação. Por isso, o confronto, válido pela quinta rodada, foi antecipado pela organização do torneio.

A partida marca o primeiro compromisso oficial do Flamengo na temporada e deve atrair grande público ao Raulino de Oliveira, que volta a ser palco de jogos de destaque do futebol carioca. A carga de ingressos para a torcida rubro-negra está sendo vendida exclusivamente pela internet, no site ingressos.flamengo.com.br, sem comercialização nas bilheterias do estádio.

Os valores variam entre R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia, com preços promocionais para sócios-torcedores, que contam ainda com prioridade na compra, de acordo com o plano e a pontuação. As vendas seguem até o início da partida, às 18h de domingo.

Além de Flamengo x Portuguesa, o Estádio Raulino de Oliveira já tem outros jogos confirmados nos próximos dias: o Volta Redonda Futebol Clube enfrenta o Boavista na quarta-feira (dia 14), às 17h, e recebe o Flamengo novamente no sábado (dia 17), às 21h30, pela sequência do Campeonato Carioca.

A expectativa é de impacto positivo na economia local e atenção redobrada no entorno do estádio, especialmente no trânsito, com a chegada de torcedores de diferentes cidades da região.

