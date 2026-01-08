Criança de 3 anos é encontrada sozinha em casa abandonada em Volta Redonda; mãe é localizada em motel e presa em flagrante

Uma ação conjunta da Guarda Municipal, do Conselho Tutelar e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) resultou na prisão em flagrante, nesta quinta-feira (dia 8), de uma mulher, de 35 anos, e de um homem, de 38 anos, em Volta Redonda.

Eles são, respectivamente, mãe e padrasto de uma criança de 3 anos que foi encontrada sozinha em uma casa abandonada, onde a família estaria residindo, por uma funcionária do Posto de Saúde Camuri, no bairro Retiro. De acordo com as informações apuradas, a criança estava chorando, suja de fezes e urina.

A funcionária resgatou a criança e acionou o Conselho Tutelar. O órgão iniciou buscas para localizar os responsáveis legais e, após diligências, a mãe e o padrasto foram encontrados em um motel no município de Barra Mansa.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação integrada e do trabalho especializado da Guarda Municipal na proteção dos direitos da criança e do adolescente.

“Casos como esse exigem resposta rápida, sensível e técnica. A Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente atua justamente para garantir a defesa da vida e dos direitos das crianças. A integração com o Conselho Tutelar e a Polícia Civil foi fundamental para responsabilizar os envolvidos e assegurar a proteção da criança”, afirmou o secretário.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda e, segundo a delegada Juliana Montes, o casal vai responder por abandono de incapaz. “Eles foram notificados e não compareceram ao Conselho tutelar para buscar a criança e hoje foram encontrados no motel e conduzidos à Deam. Na sede policial, os autores apresentaram versões divergentes e contraditórias dos fatos que teriam levado ao abandono dessa criança”, informou a delegada.

A menina foi encaminhada para acolhimento institucional do município, onde permanecerá sob cuidados e proteção até uma decisão da Justiça.