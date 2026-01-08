Justiça por Luke: Preso o homem acusado de matar cachorro a tiros em Magé

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (dia 8), o homem acusado de executar a tiros um cachorro e de tentar matar o tutor do animal, em Magé, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada pelo o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), responsável pela investigação do caso.

O crime ocorreu no último sábado (dia 3), na Rua Ernesto Teixeira. A vítima foi o cachorro Luke, de três anos, morto após ser atingido por disparos de arma de fogo. Segundo a apuração policial, o suspeito, identificado como Leandro Francisco Tuler, de 51 anos, teria se aproximado armado após se incomodar com os latidos do animal e efetuado os tiros. Durante a ação, ele também teria tentado atingir o tutor do cão.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Nos vídeos, o homem aparece se aproximando e atirando contra o cachorro, que ainda tenta correr antes de cair no local. As imagens foram fundamentais para o avanço das investigações.

Imagens: Reprodução