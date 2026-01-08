Operação da PF prende suspeito por armazenar pornografia infantil em Paraty

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 8), a Operação Harpia II, com o objetivo de reprimir a prática do crime de armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis (DPF/ARS) cumpriram um mandado de busca e apreensão no bairro Chácara da Saudade, localizado no município de Paraty/RJ.

Durante as buscas, policiais federais confirmaram que o investigado armazenava material ilícito, com conteúdos de abuso sexual infantil e efetuaram a sua prisão em flagrante. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica criminal.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis para lavratura do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça. Ele responderá pelo crime de armazenamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil.

A Operação Harpia II integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Federal na região da Costa Verde, voltadas ao enfrentamento do abuso sexual infantil e à repressão de crimes praticados no ambiente virtual.

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis e abrangem os municípios de Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro e Mangaratiba, com o objetivo de identificar e responsabilizar autores de crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Foto: Divulgação