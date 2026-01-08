Confusão e gritaria: Ajudante de pedreiro é preso após desacatar policias em frente à Prefeitura de Piraí

Um homem, que trabalha como ajudante de pedreiro, foi preso na manhã da quarta-feira (dia 7) após se envolver em uma ocorrência de desacato, ameaça e resistência à abordagem policial no centro de Piraí. O caso aconteceu por volta das 11h, em frente à sede da Prefeitura, em um horário de grande circulação de pedestres.

Segundo informações do delegado titular da 94ª Delegacia de Polícia, Antônio Furtado, o homem se exaltou ao avistar policiais militares do programa Segurança Presente. Em estado alterado, ele passou a ofender verbalmente um dos agentes, utilizando palavrões e xingamentos, além de questionar a atuação da polícia em público.

A situação se agravou no momento em que os policiais tentaram conduzi-lo à delegacia. O suspeito reagiu de forma agressiva, resistiu à prisão e fez ameaças diretas aos agentes. Diante do tumulto, policiais civis que transitavam pelo local prestaram apoio à equipe da Polícia Militar e formalizaram a prisão.

Na delegacia, foi constatado que o homem possui uma extensa ficha criminal, com 11 anotações anteriores, incluindo registros por lesão corporal, desacato, ameaça, resistência, porte de drogas e tentativa de homicídio. Com os fatos registrados nesta quarta-feira, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de desacato e resistência.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ainda no mesmo dia para o presídio do Roma, em Volta Redonda, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil, a soma das penas pode chegar a até quatro anos de reclusão.

O delegado Antônio Furtado destacou que a atuação das forças de segurança visa garantir a ordem pública e reforçou que agressões verbais, ameaças e resistência contra agentes no exercício da função não serão toleradas.

