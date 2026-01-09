Motoristas sem infração terão renovação automática da CNH a partir desta sexta-feira (dia 9)

Motoristas começam a receber nesta sexta-feira (9) mensagem com selo de Bom Condutor e renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. A medida vale para quem não cometeu infrações nos últimos 12 meses. A notificação aparece com destaque no aplicativo CNH do Brasil, como explica o ministro dos Transportes, Renan Filho.

“Ministério dos Transportes, Governo do Brasil. Bom condutor reconhecido. O Governo do Brasil por meio do Ministério do Transporte do programa CNH do Brasil renovou automaticamente sua CNH, sem taxas, sem novos exames. Obrigado por dirigir com responsabilidade e ajudar a salvar vidas. Ministério dos Transportes, Governo do Brasil. Essa mensagem, o bom condutor vai receber no seu celular e vai receber a CNH prorrogada”.

O bom condutor vai ter a carteira atualizada diretamente no sistema assim que o documento vencer. O processo é automático e digital com a atualização no aplicativo.

Em Brasília, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou nesta sexta-feira (9) a medida que permite a renovação automática e detalhou os benefícios para quem cumpre a lei.

“Hoje, o que o Estado brasileiro tá dizendo ao cidadão: seja bom condutor que você não vai pagar taxa, não vai pagar novos exames, não vai perder dia de trabalho. Não vai precisar largar o que você tá fazendo para, de tempos em tempos, voltar a um guichê, pegar um papel, pagar por um carimbo, esperar muito e ser mais uma vítima da burocracia. Isso é o que se chama de incentivo positivo, não apenas punitivo”.

Para ter direito ao selo de Bom Condutor, o motorista precisa primeiro ativar o cadastro positivo na CNH do Brasil ou no site da Seratran. No aplicativo, o selo aparece ao clicar em Condutor. Mas só fica disponível para quem não teve infrações.

Mas a renovação automática não vale para condutores com 70 anos ou mais, nem para quem tem a validade da CNH reduzida por recomendação médica. Além disso, motoristas a partir dos 50 anos receberão o benefício uma única vez.