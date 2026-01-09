Sub-20 do Volta Redonda é eliminado da Copa São Paulo

O Volta Redonda está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta sexta-feira (dia 9), a equipe sub-20, dirigida pelo técnico Neto Colucci, foi derrotada por 3 a 2 pelo Atlético de Alagoinhas-BA, em partida válida pela terceira rodada do Grupo A da competição.

O confronto foi disputado no Estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul, e marcou a despedida do time da Cidade do Aço da edição deste ano da Copinha. Mesmo com o resultado negativo, o Voltaço mostrou poder de reação durante a partida, mas não conseguiu evitar a eliminação.

Os dois gols do Tricolor de Aço foram marcados pelo atacante João Bom, de 20 anos, artilheiro da equipe na competição. Com os tentos anotados nesta sexta-feira, o jogador chegou a cinco gols no torneio, encerrando sua participação como um dos destaques do elenco.

Campanha e números

O Volta Redonda encerra sua participação na Copa São Paulo 2026 com duas derrotas e um empate. Ao todo, a equipe sofreu sete gols e marcou cinco, todos eles anotados por João Bom.

O desempenho individual do atacante, inclusive, despertou o interesse de outros clubes. João Bom passou a ser especulado por algumas equipes, entre elas a Chapecoense, que em 2026 retorna à Série A do Campeonato Brasileiro.

Sobre a competição

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega, em 2026, à sua 55ª edição. Considerada a principal vitrine do futebol de base no país, a competição reúne 128 equipes, divididas em 32 grupos. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para a fase de mata-mata, que conta com seis fases eliminatórias, incluindo a decisão do título.

Com a eliminação, o Volta Redonda se despede da Copinha e agora volta suas atenções para a sequência da temporada nas competições promovidas pela Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj).