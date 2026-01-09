Homem é preso após depredar câmera de monitoramento da Ordem Pública na Vila Americana

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (dia 9) suspeito de depredar uma câmera de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), instalada no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. A prisão foi resultado da atuação integrada do Sistema Integrado de Segurança Pública – composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um agente civil – e de profissionais do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Os agentes do Sistema Integrado de Segurança foram informados de que uma câmera do sistema de monitoramento da prefeitura havia sido danificada na Rua Venezuela, esquina com a Rua Estados Unidos. Imediatamente, buscas na região foram iniciadas e, com base nas imagens gravadas pelo equipamento danificado e por câmeras de monitoramento em tempo real, foi possível identificar o suspeito.

Durante a madrugada, por volta de 1h, novas informações indicaram que o suspeito estaria na Rua Argentina, em uma passarela de acesso à BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). No local, os policiais conseguiram localizar e prender o homem, que confessou ter danificado a câmera a mando de traficantes de drogas da localidade. Ele foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso por crime de dano ao patrimônio público.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que o caso reforça a eficácia do sistema de monitoramento e o compromisso do município no enfrentamento ao crime.

“Em Volta Redonda não existe a certeza da impunidade. O sistema de monitoramento funciona, as informações chegam em tempo real e as forças de segurança atuam de forma integrada. Qualquer um que tente atacar o patrimônio público ou intimidar o trabalho da segurança será identificado e responsabilizado”, afirmou o secretário.

Segurança reforçada na Vila Americana

Coronel Henrique ainda lembrou que há alguns dias a Ordem Pública e as outras forças de segurança do município tem intensificado a presença na Vila Americana, além da realização de podas de árvores – para ampliar a visibilidade e eliminar pontos que favorecem ações criminosas – e a instalação de novas câmeras de monitoramento.

“Temos feito um esforço para restaurar a segurança na Vila Americana com o incremento de viaturas e a presença maciça de agentes de segurança. Inclusive, realizamos a instalação de novas câmeras, que tem o objetivo de reforçar todo esse sistema de segurança. Além de realizarmos podas de árvores, que visam também contribuir no ordenamento público. Vamos seguir trabalhando, insistindo, porque quando o bem se cala, o mal prospera. Confiem na segurança pública de Volta Redonda”, concluiu Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.