Polícia Civil localiza corpo de homem desaparecido após dias de buscas em Barra Mansa

A Polícia Civil localizou nesta sexta-feira (dia 9) o corpo de um homem que estava desaparecido em Barra Mansa, após dias de buscas realizadas nos bairros São Domingos e Siderlândia. A vítima foi identificada como Marco Antônio de Souza, de 42 anos, desaparecido desde o dia 20 de dezembro de 2025.

A ação foi conduzida por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada de Incêndio da Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa. Desde o último domingo, as equipes vinham realizando diligências intensivas na região, utilizando drone — que já ultrapassou 25 horas de voo — e um cão farejador do Corpo de Bombeiros, recursos que foram fundamentais para a localização do corpo.

Marco Antônio foi encontrado em uma área de mata nas proximidades da Rua 6, no bairro São Domingos. No momento da localização, não foi possível identificar a causa da morte. O reconhecimento preliminar foi feito por familiares, por meio de uma prótese no braço direito da vítima.

O corpo foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde passará por exames periciais que irão confirmar oficialmente a identidade e esclarecer as circunstâncias do óbito.

De acordo com a Polícia Civil, as buscas continuam nesta sexta-feira no mesmo local das diligências e também em outros pontos dos bairros São Domingos e Siderlândia, com o objetivo de localizar outras pessoas desaparecidas. Paralelamente, as investigações seguem em andamento para apurar os fatos e identificar possíveis responsáveis.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelo WhatsApp (24) 99280-2952.

Foto: Divulgação