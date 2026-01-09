PRF apreende mais de R$ 1 milhão em medicamentos controlados e bebidas na Dutra; apreensão incluiu 1.818 ampolas de Mounjaro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (dia 9), uma carga de medicamentos controlados, bebidas e produtos eletrônicos durante uma fiscalização de rotina na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A ação ocorreu por volta das 11h, no km 324 da rodovia, e resultou na prisão do condutor do veículo pelo crime de descaminho.

O carro abordado, um VW Gol, era ocupado por um casal. Aos agentes, o motorista informou que vinha de Guarulhos, em São Paulo, e que transportava apenas algumas garrafas de vinho como presente. No entanto, durante a vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de produtos de origem estrangeira, principalmente do Paraguai, escondidos em caixas de vinho e até dentro de uma panela elétrica.

Entre os itens apreendidos estavam medicamentos de uso controlado e anabolizantes, todos sem documentação fiscal ou autorização legal para transporte e comercialização no Brasil. Questionado, o condutor confessou que adquiriu os produtos no Paraguai e que o destino final da carga seria o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A apreensão incluiu 1.818 ampolas de Mounjaro (tirzepatida), medicamento utilizado para perda de peso; outras ampolas de tirzepatida, além de Durateston e Decaland, classificados como anabolizantes; e Lipoland, também associado ao emagrecimento. Somente as ampolas de medicamentos somam 1.840 unidades. Considerando um valor médio estimado de R$ 600 por unidade, o prejuízo ultrapassa R$ 1,1 milhão.

Além dos medicamentos, foram apreendidas 104 garrafas de vinho, uma garrafa de espumante, uma de uísque, dois relógios, dois dispositivos eletrônicos do tipo assistente virtual e uma panela elétrica.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu detido na Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. A mulher que o acompanhava foi ouvida e liberada. Toda a mercadoria foi apreendida e ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PRF