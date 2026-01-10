Dois homens são baleados na madrugada em Volta Redonda

Dois homens, de 25 e 23 anos, foram baleados na madrugada deste sábado (dia 10) na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e encaminhada para investigação da 93ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após as vítimas darem entrada no Hospital São João Batista com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O homem de 25 anos foi atingido na mão, enquanto o de 23 anos sofreu um tiro no tórax. Segundo informações iniciais, ambos não correm risco de vida.

À guarnição, o homem de 25 anos relatou que teria sido alvo de uma tentativa de assalto, praticada por um indivíduo que estava em uma motocicleta preta, que efetuou o disparo. Já o homem de 23 anos informou apenas que estava em um bar quando foi baleado, sem fornecer detalhes sobre o autor ou a motivação do crime.

Ainda conforme a PM, as vítimas informaram que não pretendem registrar ocorrência. Mesmo assim, o caso foi apresentado na delegacia de área para os procedimentos de praxe. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do caso e a autoria dos disparos.