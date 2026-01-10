Após denúncias de populares, Polícia Militar encontra drogas no Vila Rica/Três Poços

Um homem de 27 anos foi autuado por tráfico de drogas nesta quinta-feira (dia 9), no bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após denúncia de populares sobre a venda de entorpecentes nas proximidades de um colégio e de uma igreja da região.

De acordo com a PM, equipes do 28º BPM foram até a Rua Dois, onde realizaram a abordagem do suspeito. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com ele. No entanto, após buscas no local indicado na denúncia, os policiais localizaram 29 eppendorfs de cocaína, totalizando cerca de 150 gramas da droga, escondidos próximos à área apontada.

Diante da situação, o material apreendido e o homem foram encaminhados à 93ª DP. Após análise da autoridade policial, foi registrado o boletim de ocorrência por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Um inquérito policial foi instaurado, e o suspeito foi ouvido e liberado em seguida.

Foto: Divulgação/Polícia Militar