Barra Mansa terá ponto facultativo nesta segunda-feira

A Prefeitura de Barra Mansa decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta segunda-feira (dia 19), em razão do feriado municipal de São Sebastião, padroeiro da cidade, celebrado no dia 20. A data possui forte significado religioso e cultural.

Os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança pública, Defesa Civil e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), funcionarão em sistema de plantão. Confira, abaixo, os detalhes:

Unidades de Saúde

A UPA, o Hospital da Mulher e a Central de Ambulâncias funcionarão em esquema de plantão. As unidades básicas de saúde permanecerão fechadas.

Central de Ambulâncias: (24) 3512-0786

Samu: 192

Trânsito e Segurança

A Guarda Municipal, incluindo a Patrulha da Mulher, funcionará normalmente, sem alterações no atendimento.

Telefones: (24) 3028-9336 | (24) 3028-9369

Disque-Patrulha: (24) 99931-8829

Defesa Civil

A coordenadoria permanecerá de plantão durante todo o período.

WhatsApp: (24) 98121-3427

Emergências: 199

Saae

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto atuará todos os dias em regime de plantão.

Telefones: (24) 3512-4333 | 0800-115-9090

Hemonúcleo e Farmácia Municipal

As unidades estarão fechadas e retomarão o atendimento na quarta-feira, dia 21 de janeiro.

Restaurante do Povo Irmã Ruth

Localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, o Restaurante do Povo funcionará normalmente na segunda-feira (19). No feriado, dia 20, não haverá atendimento, com retorno das atividades na quarta-feira (21).

Foto: Divulgação