BM: Polícia Militar apreende drogas e prende suspeito no Roberto Silveira

Um homem de 26 anos foi preso na noite deste sábado (dia 18) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Roberto Silveira, conhecido como Várzea, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada por volta das 19h20, na Rua José Marciano dos Santos, nas proximidades de uma pista de skate.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam patrulhamento com o objetivo de coibir ações criminosas quando receberam informações de que um suspeito estaria vendendo drogas no local. Após observação, os policiais constataram movimentação típica do tráfico.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado após cerco tático, a poucos metros de onde se encontrava. Durante a abordagem, foram apreendidos R$ 60 em dinheiro. Em seguida, os agentes realizaram buscas no ponto onde o homem estava momentos antes e encontraram 61 sacolés de cocaína e duas pedras de crack.

O suspeito foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Laudo prévio confirmou cerca de 37 gramas de cocaína e 0,10 grama de crack. Ele permaneceu preso.

Foto: Divulgação