Carro capota na BR-354 e interdita parcialmente pista em Resende

Um carro capotou na tarde deste domingo (dia 18) na BR-354 (Rodovia Sebastião Alves do Nascimento), conhecida como Rio x Caxambu, em Resende. O acidente aconteceu por volta das 14h20, na altura do km 20 da via, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PRF, o condutor e proprietário de um Ford Ka, com placas do Rio de Janeiro, perdeu o controle da direção e acabou capotando. Após o acidente, o veículo ficou imobilizado sobre a faixa no sentido Minas Gerais, em trecho de subida, provocando a interdição parcial da rodovia.

Ainda segundo a corporação, o motorista teria sido socorrido por familiares que seguiam em outro veículo. Equipes da PRF realizaram buscas em hospitais públicos e privados da região, mas o condutor não foi localizado até o momento.

A Polícia Rodoviária Federal informou que será elaborado um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista.

Foto: Divulgação/PRF