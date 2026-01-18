Moradores do Vila Rica – Tiradentes organizam petição contra a Light após quedas constantes de energia

A onda de calor que atingiu Volta Redonda nas últimas semanas, somada às chuvas intensas de verão registradas no fim das tardes, levou moradores do bairro Jardim Vila Rica Tiradentes a organizarem uma petição pública contra a Light. O documento, que já reúne mais de 400 assinaturas, cobra providências diante das quedas constantes no fornecimento de energia elétrica, problema que se arrasta há anos e voltou a se agravar com o aumento do consumo provocado pelo uso intensivo de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

Além do desconforto causado pelas altas temperaturas, os moradores relatam prejuízos materiais, insegurança e transtornos na rotina. As interrupções frequentes afetam tanto residências quanto o comércio local, com relatos de aparelhos danificados e perdas financeiras. O cenário se repete especialmente em períodos de calor extremo e durante temporais, quando quedas de árvores, alagamentos e danos à rede elétrica comprometem ainda mais o sistema.

No Jardim Vila Rica Tiradentes, os problemas são antigos. Segundo a Associação de Moradores do bairro, a instabilidade no fornecimento de energia se intensifica ano após ano, sem que soluções definitivas sejam apresentadas pela concessionária. A petição pública é conduzida por Mauro Coelho, presidente da entidade, que afirma que a situação se tornou insustentável para a população local.

“Todo ano é a mesma situação. Quando chove forte, o bairro sofre com quedas de energia e nenhuma solução definitiva é apresentada”, afirmou Mauro Coelho.

Além das falhas no fornecimento, o presidente da associação denuncia a má qualidade dos serviços de manutenção na rede elétrica. De acordo com ele, há árvores atravessando vias importantes, como a Avenida 2 e a Avenida 4, sem providências efetivas, além de fiação em condições precárias.

“Caminhões passam, registram protocolo, mas o problema continua. Há locais onde fios estão encostando uns nos outros, com risco iminente”, relatou. Um dos casos citados envolve um ramal de baixa tensão instalado em altura inadequada, que chega a encostar em ônibus que circulam pelo bairro. Segundo Mauro, uma intervenção recente acabou agravando a situação.

“A equipe veio para arrumar um ponto específico e acabou piorando. Usaram fita isolante para unir cabos, sem conector adequado, e foram embora. É um serviço de péssima qualidade”, denunciou.

Diante do cenário, a Associação de Moradores tenta viabilizar uma reunião com representantes da Light para que a concessionária conheça de perto as irregularidades no bairro. Caso não haja resposta ou providências concretas, a entidade não descarta o ingresso de uma ação civil pública contra a empresa.

Outro lado

Procurada pela reportagem da Folha do Aço, a Light informou, em nota, que ao longo de 2025 realizou uma série de ações de manutenção na rede elétrica que atende o bairro Vila Rica, em Volta Redonda. Entre os serviços executados, a concessionária destaca aproximadamente 500 podas de árvores e cerca de 20 intervenções na rede, incluindo substituição de equipamentos, manutenção e troca de postes, além da instalação de equipamentos de proteção.

A empresa informou ainda que, para 2026, estão previstas novas ações, como a continuidade das podas em galhos próximos à rede elétrica, a substituição de dispositivos para maior robustez do sistema e a instalação de novos equipamentos de proteção.

Por fim, a Light afirmou que reforça seu compromisso com a confiabilidade do serviço prestado e que segue investindo continuamente em manutenção e melhorias, com o objetivo de atender a população com mais qualidade e segurança.