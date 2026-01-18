Homem é preso por tentativa de furto em estabelecimento comercial em Barra Mansa

Um homem de 48 anos foi preso na noite desse sábado (dia 17) por tentativa de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Homero Leite, no bairro Saudade, em Barra Mansa. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 28º BPM, após acionamento feito pela equipe de segurança privada da empresa.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi chamada por um segurança da empresa, que relatou que o suspeito estaria tentando furtar vergalhões no interior do estabelecimento. Os policiais foram até o local e constataram a situação, conduzindo o homem e a testemunha para a 90ª Delegacia de Polícia.

Segundo o registro da ocorrência, os materiais não chegaram a ser levados devido ao peso e às características dos vergalhões. Ainda assim, após ouvir as partes, a autoridade policial de plantão autuou o suspeito pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial e segue sob responsabilidade da Polícia Civil.