Ação do GAT termina em tiroteio e fuga de suspeito no Nove de Abril, em Barra Mansa

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) da Polícia Militar terminou em tiros e na fuga de um suspeito armado na madrugada desta segunda-feira (dia 19), no bairro 9 de Abril, em Barra Mansa. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido e não houve apreensão de armas ou drogas.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento intensificado na região após receber informações sobre a possível movimentação de integrantes de facções criminosas rivais, com risco de ataque na localidade. Durante o deslocamento pela Rua Jair Alves Santos, os agentes se depararam com um veículo de luxo trafegando em sentido contrário e deram ordem de parada.

No momento em que o carro parou, um homem que estava no banco traseiro desembarcou e fugiu a pé, portando uma arma de fogo e fazendo menção de atirar contra os policiais. Diante da ameaça, três agentes efetuaram disparos com fuzis calibre 5,56. O suspeito conseguiu escapar por uma rampa que dá acesso a vielas da comunidade e não foi localizado, apesar das buscas realizadas.

Com a área estabilizada, os policiais abordaram o motorista e a passageira que permaneceram no veículo. Nada de ilícito foi encontrado com eles nem no automóvel. O condutor informou que o homem que fugiu seria apenas um conhecido, a quem estaria oferecendo carona.

O casal foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia para apreciação da autoridade policial. Após serem ouvidos, ambos foram liberados, já que não havia elementos que configurassem crime no momento da abordagem.