Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas no Monte Castelo

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 19), no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar, após uma abordagem motivada por denúncias de venda de entorpecentes na localidade.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), com apoio do Serviço Reservado, realizaram um período de observação no endereço e constataram movimentação típica do tráfico. Após o cerco, dois homens foram abordados. Com o jovem de 19 anos, os policiais encontraram uma sacola contendo drogas. Com o outro abordado, de 29 anos, foram apreendidos um celular e R$ 20, sendo ele ouvido como testemunha e liberado em seguida.

Ao todo, foram apreendidos 87 pinos de cocaína, que somaram cerca de 89 gramas, 18 pedras de crack, um aparelho celular e R$ 110 em dinheiro. O suspeito foi levado para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação