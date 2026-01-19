Governo do Estado divulga mais de 2,6 mil vagas de emprego; Médio Paraíba tem 112 oportunidades

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.632 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.035 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.597 vagas: 400 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.197 pelo CIEE.

A Região Metropolitana oferece de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484) para a função de gerente de farmácia que exige experiência anterior e o Ensino Superior completo. Na mesma região, sem exigência de experiência, há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, operador de telemarketing receptivo. Para pessoas com deficiência (PcD), são 87 vagas para diferentes funções e remunerações.

Na região do Médio Paraíba, foram captadas 112 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo (R$ 1.621). Já na Região Serrana foram captadas 128 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos para a posição de oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, com experiência anterior e Ensino Fundamental.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (51,4%) é do setor de Serviços, e 48,6%) do Comércio. Por nível de escolaridade, (19%) pedem o Ensino Médio completo e (66,2%) o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (78,5%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 400 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.197 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.