Light realiza melhorias na rede elétrica em Sapucaia

Sapucaia, no Vale do Paraíba, está no centro de uma operação estratégica da Light. A concessionária intensificou as ações de manutenção preventivas na rede elétrica da cidade, com o objetivo de modernizar a infraestrutura e reduzir riscos de interrupções no fornecimento de energia em períodos de chuvas e ventanias, muito comuns nesta época do ano. Com foco na modernização da rede elétrica e no aumento da segurança e da qualidade do fornecimento, neste início de ano, mais de 300 podas em galhos de árvores próximos à rede de energia já foram realizadas, além de aproximadamente 75 serviços na infraestrutura elétrica da região.

Cerca de 25 técnicos especializados estão mobilizados para executar as atividades, que fazem parte do plano de manutenção da companhia. O mutirão de ações segue até o dia 23 de janeiro. Entre os destaques estão as substituições de postes, cabos e instalações de novos equipamentos de proteção da rede.

Compromisso com a população

Com as iniciativas, a Light reforça sua presença no município e reafirma o compromisso de oferecer energia de qualidade, segura e eficiente. A concessionária destaca que o investimento em manutenção preventiva é essencial para garantir tranquilidade aos moradores e reduzir impactos de eventuais tempestades, sobretudo no verão.