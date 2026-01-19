Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro na Estrada de Bulhões, em Resende

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro completamente destruído pelo fogo na manhã de domingo (dia 18), na Estrada de Bulhões, via que liga o município de Resende ao distrito de Bulhões. O caso mobiliza equipes de segurança e segue sob investigação da Polícia Civil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 7h. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo já com o incêndio extinto, mas totalmente queimado. Dentro do automóvel, havia um corpo carbonizado, identificado preliminarmente como sendo de um homem.

De acordo com a Polícia Civil, até o momento a vítima não foi identificada. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde passarão por exames periciais, incluindo teste de DNA, que devem auxiliar na identificação e no esclarecimento das circunstâncias da morte.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio nem se o crime tem relação com homicídio ou outra situação criminosa. A área foi isolada para perícia e diligências estão em andamento para levantar imagens, testemunhos e possíveis vínculos da vítima.

Foto: Divulgação/Polícia Civil