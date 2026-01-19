Livro eterniza 150 anos da imprensa de Barra Mansa

A história da imprensa de Barra Mansa, desde seus primeiros passos no século XIX até os desafios e transformações da era contemporânea, ganha registro definitivo com o lançamento do livro “A História da Imprensa em Barra Mansa”, do fotojornalista Marcus Modesto. O evento, marcado para o dia 22 de janeiro, às 20h, no subsolo do Clube Municipal, promete reunir jornalismo, arte e música em uma noite dedicada à cultura e à memória da cidade como um todo.

Resultado de uma extensa pesquisa histórica e documental, a obra percorre a trajetória dos primeiros periódicos do município — como o jornal Aurora, fundado em 1870 — passando pela consolidação do jornalismo diário, pelas mudanças políticas e sociais, pelo avanço tecnológico e pela atuação da imprensa nos momentos decisivos da história local. O livro destaca personagens, veículos e episódios que ajudaram a construir a identidade jornalística e cultural de Barra Mansa.

Mais do que um lançamento literário, o evento foi concebido como uma celebração cultural multidisciplinar. A programação inclui apresentação musical do músico Salvador Richa, reconhecido por seu trabalho autoral sensível e conectado à memória e à identidade regional. O público também poderá acompanhar a performance artística de André Sodré, publicitário e multi artista, que transita entre a comunicação, as artes visuais e a expressão cênica, em uma intervenção criada especialmente para a ocasião.

Completando a noite, haverá exposição de obras do psicólogo e artista plástico Márcio Carneiro, que apresentará trabalhos que dialogam com o olhar humano, a subjetividade e os processos simbólicos da memória.

Para o autor, o lançamento vai além da publicação do livro.

“Meu desejo é esse: um encontro entre jornalismo, arte e memória. A imprensa sempre foi parte viva da história de Barra Mansa, e essa noite é uma forma de celebrar não apenas o passado, mas também a cultura e a produção artística da cidade. Celebrar quem faz parte dessa história e ao mesmo tempo, reverenciar os que fizeram – destaca Marcus Modesto, filho de Juarez Modesto, um dos precursores da imprensa do Sul Fluminense.

A programação será aberta ao público e marcará uma noite especial de valorização da cultura, da memória e da identidade de Barra Mansa.

Serviço

Lançamento do livro A História da Imprensa em Barra Mansa

Autor: Marcus Modesto

Data: 22 de janeiro

Horário: 20h

Local: Subsolo do Clube Municipal – Barra Mansa (RJ)

Atrações: Salvador Richa (música), André Sodré (performance), exposição de Márcio Carneiro

Entrada franca

Foto: Divulgação