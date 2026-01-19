Polícia Militar desarticula ponto de tráfico e apreende drogas no bairro Água Limpa; dupla é detida

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem de 22 anos preso na noite desse domingo (dia 18) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada após informações repassadas por populares.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 28º BPM receberam denúncias sobre a venda de entorpecentes na Alameda 01 e realizaram um cerco no local. Durante a abordagem, os agentes conseguiram deter os dois suspeitos.

Com eles, foram apreendidos dois aparelhos celulares, R$ 207 em dinheiro, um pedaço de maconha, 18 cigarros de maconha, 44 pinos de cocaína, 19 pedras de crack, quatro frascos de loló e dois bornais. Laudo preliminar apontou 52 gramas de cocaína, 13 gramas de maconha, 7 gramas de crack e cerca de 40 mililitros de material ainda inconclusivo.

De acordo com a PM, o adolescente já possuía registros anteriores por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ele havia sido apreendido no início do mês pela mesma equipe. O maior de idade não possuía antecedentes criminais.

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). O jovem de 22 anos foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

