Violência doméstica: Homem é preso após agredir companheira com barra de ferro em Três Rios

Um homem de 48 anos foi preso no domingo (dia 18) suspeito de agredir a companheira, de 37 anos, com uma barra de ferro, em Três Rios. A ocorrência foi registrada na Rua Joaquim Pinto Portela, no bairro Vila Isabel, e é investigada como violência contra a mulher.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que foi atingida na cabeça pelo companheiro. Ela recebeu atendimento inicial em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, diante da suspeita de lesão mais grave, foi transferida para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Após exames e avaliação médica, a mulher retornou à UPA, onde recebeu alta médica.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado posteriormente no mesmo bairro. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca artesanal. O homem foi encaminhado para a delegacia de Três Rios, onde o caso foi registrado. Ele permanece à disposição da Justiça e vai responder por violência doméstica.