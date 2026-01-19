Instituto Dagaz abre inscrições para o Condomínio Cultural 2026 no Sul Fluminense

O Instituto Dagaz inicia nesta segunda-feira (dia 19) as inscrições para o Condomínio Cultural 2026, projeto que oferece gratuitamente atividades culturais, esportivas e artísticas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. As aulas acontecerão em dois polos localizados nos bairros Santo Agostinho e Belmonte, em Volta Redonda.

No CIEP 299 Júlio Caruso, no bairro Santo Agostinho, serão oferecidas as modalidades de balé, teatro, violão, capoeira, circo, futsal, expressão corporal, treinamento funcional, basquete 3×3, futvôlei e judô. Já no CIEP 484 Toninho Marques, no bairro Belmonte, o público poderá se inscrever em balé, basquete 3×3, canto coral, futsal, treinamento funcional e teatro.

O projeto é realizado pelo Instituto Dagaz, em parceria com o Ministério da Cultura e as secretarias de Estado de Cultura e Economia Criativa, Esporte e Lazer e Educação do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa conta com patrocínio da Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS) e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e das Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a gestora do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, o projeto vai além das aulas regulares.

“Durante o ano, os alunos terão a oportunidade de participar de torneios, campeonatos e viagens culturais e esportivas. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, sempre no contra-turno escolar”, destaca.

As matrículas são presenciais e seguem até o preenchimento das vagas. Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF do responsável e do aluno, além de comprovante de residência. Para estudantes em idade escolar, também é exigida a comprovação de matrícula na rede de ensino.

De acordo com a assistente social do Instituto Dagaz, Juliana Silva, o projeto exige comprometimento e frequência. “No ato da inscrição, o responsável preenche um questionário socioeconômico, fundamental para o acompanhamento das famílias atendidas”, explica.

SERVIÇO

Inscrições – Condomínio Cultural 2026

📅 Segunda a sexta-feira

⏰ Das 9h às 16h

📍 CIEP 299 – Júlio Caruso

Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira – Santo Agostinho

📍 CIEP 484 – Toninho Marques

Avenida Júlio Caruso, s/n – Belmonte

📞 Informações: (24) 3013-0519

🌐 Site: www.institutodagaz.com.br