PM preso por atirar em ex-mulher havia sido detido pela Guarda Municipal de Volta Redonda em 2025

O policial militar do estado de São Paulo preso pelas forças de segurança na noite dessa quarta-feira (dia 21), no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, por atirar na ex-mulher, já havia sido detido em julho do ano passado pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que cumpria mandado de prisão expedido pela Justiça, por infringir a Lei Maria da Penha.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na época, o homem de 39 anos foi preso na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, após o Serviço de Inteligência da GMVR receber informações de que o veículo do suspeito havia estacionado na via. Durante a abordagem, o policial portava uma arma de fogo de serviço, além de carregador com 15 munições intactas. O suspeito e a arma foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), no Aterrado, e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Na ocorrência dessa quarta-feira (dia 21), o policial foi novamente preso, neste caso por tentativa de feminicídio, após atirar várias vezes contra a ex-mulher, que deu entrada com ferimentos graves no Hospital São João Batista (HSJB). O homem foi encaminhado para a Deam e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

“Parabéns às forças de segurança pela ação, que resultou na captura do suspeito. Assim como ocorrido em 2025, o profissionalismo dos agentes contribuiu para o cumprimento da determinação da Justiça. Trabalhamos continuamente para que o crime não ocorra, mas quando acontece, trabalhamos ainda mais para que não exista a certeza da impunidade”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique.

Imagens de divulgação/Semop.