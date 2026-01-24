Adolescente é apreendido suspeito de atuar como informante do tráfico em Barra Mansa

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã deste sábado (dia 24) suspeito de colaborar com o tráfico de drogas no bairro Jardim Boa Vista, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada por policiais do 28º BPM durante patrulhamento de rotina na Rua Vereador Hamilton Reis Alves.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi visto em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou fugir, dispensando um rádio comunicador em funcionamento, da marca Baofeng. O equipamento foi apreendido e, após a abordagem, o adolescente foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia.

Após análise da autoridade policial, o menor permaneceu apreendido. A Polícia Civil dará sequência às investigações sobre o aliciamento de menores pelo tráfico e as estratégias usadas para monitorar a movimentação policial nos bairros.

Foto: Divulgação