Cinco suspeitos são detidos com grande quantidade de drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda

Cinco pessoas foram detidas no início da tarde deste sábado (dia 24) durante uma operação da Polícia Militar no escadão da Travessa Veneza, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do Serviço Reservado com apoio do GAT I, durante patrulhamento voltado ao combate ao tráfico de drogas na região.

Segundo a PM, os policiais montaram um cerco no local e conseguiram deter dois jovens de 19 anos, outro de 18 e dois menores, de 14 anos, que estavam em posse de uma expressiva quantidade de entorpecentes já fracionados para venda. Entre o material apreendido estão maconha, cocaína, crack e skank, além de celulares, dinheiro em espécie e uma mochila.

Ao todo, foram recolhidos tabletes e dezenas de tiras de maconha com diferentes valores de comercialização, pinos e tubos de cocaína, pedras de crack, porções de skank, três aparelhos celulares e R$ 69 em dinheiro. Com base apenas nos valores informados na ocorrência, o prejuízo mínimo estimado ao tráfico é de R$ 2.500. A ocorrência foi inicialmente registrada como tráfico de drogas e segue em andamento.

Os detidos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso será analisado pela autoridade policial. A Polícia Civil vai apurar a participação de cada envolvido e a possível ligação com o tráfico na localidade.

Foto: Divulgação/Polícia Militar