Mulher baleada pelo ex-companheiro em Volta Redonda já respira sem ajuda de aparelhos

A família de Daiane Menezes dos Santos Reis, de 36 anos, informou neste sábado (dia 24) que ela já respira sem a ajuda de aparelhos. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, Daiane foi retirada do tubo de ventilação mecânica e apresenta evolução no quadro clínico. Apesar da melhora, o estado de saúde ainda é considerado grave em razão das múltiplas lesões provocadas pelos disparos, porém estável até o momento.

“Houve melhora de ontem pra hoje. Um dia de cada vez”, diz a publicação feita por uma prima, que também agradeceu as orações e manifestações de apoio recebidas desde o crime. Daiane segue internada sob cuidados intensivos no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Daiane foi baleada na noite de quarta-feira (dia 21), no bairro Vila Americana, após uma discussão com o ex-companheiro, de 39 anos, policial militar do Estado de São Paulo. Ela foi atingida por tiros no peito, no abdômen e no braço e precisou passar por atendimento de urgência. Diante da gravidade do caso, amigos e familiares iniciaram uma mobilização para doação de sangue do tipo O negativo.

O crime aconteceu na Rua Haiti e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento dos disparos e é possível ouvir tiros e gritos, inclusive de crianças que presenciaram a cena. Daiane foi socorrida por familiares e levada às pressas para o hospital.

No local, a Polícia Militar encontrou três estojos de munição calibre .40. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. De acordo com o registro policial, o suspeito já possuía histórico de violência doméstica e havia sido preso anteriormente por descumprimento de medida protetiva.

Horas após o crime, o homem foi localizado e preso na BR-393, em Jamapará, distrito de Sapucaia, durante uma ação integrada das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre .40 de uso institucional, munições, um carregador e o veículo utilizado na fuga. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

Doação de sangue

Quem puder ajudar pode comparecer ao Hemonúcleo de Volta Redonda, anexo ao Hospital São João Batista, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documento com foto, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, alimentado, descansado e respeitar os intervalos mínimos entre doações.

Foto: Reprodução