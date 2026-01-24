BM: Suspeito de assaltar duas mulheres em praça no bairro Ano Bom é detido

Um homem de 30 anos foi preso na tarde deste sábado (dia 24) suspeito de assaltar duas mulheres, de 39 e 67 anos, na Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A ação foi registrada por volta de 12h30 e contou com a atuação de policiais do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após receber informações sobre o roubo. Ao chegar ao local, os agentes avistaram o suspeito em fuga e conseguiram capturá-lo pouco tempo depois. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito ou bem subtraído foi encontrado.

Apesar disso, ao ser levado de volta ao local do crime, o homem foi reconhecido pelas vítimas como o autor do assalto.

As partes foram encaminhadas para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi analisado pela autoridade policial. O suspeito acabou enquadrado no artigo 157 do Código Penal (roubo), combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa), permanecendo preso.

A Polícia Civil dará sequência às investigações para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

Foto: Divulgação