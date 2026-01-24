Poste cai sobre carro e interdita parcialmente estrada Roma/Getulândia, em Volta Redonda

Um poste caiu sobre um carro – um Honda HR-V – na tarde deste sábado (dia 24), no bairro Roma, em Volta Redonda. O acidente ocorreu na estrada que liga o bairro ao distrito de Getulândia, em Rio Claro, por volta das 14h. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos.

De acordo com as informações apuradas pela Folha do Aço, o condutor estava no local por volta das 16h30, aguardando a chegada da seguradora para os procedimentos necessários. A Polícia Militar também esteve na área para registrar a ocorrência.

Ainda não há detalhes sobre o que provocou a queda do poste. Não foi informado se houve falha estrutural ou impacto anterior, mas vale ressaltar que chovia bastante no momento do acidente.

Foto: Reprodução